Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 38. yıldönümü - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 38. yıldönümü

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile beraberindeki teşkilat mensupları, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile beraberindeki teşkilat mensupları, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmasında Sahil Güvenlik Teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için fedakarca çalışmaya devam ettiğini kaydeden Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ise yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi