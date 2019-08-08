Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar
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Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar

9 dakika önce

Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar, System.String[]
Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Genel Sekreteri Albay Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Oğuz Bavbek getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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