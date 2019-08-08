Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar
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Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:36 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Genel Sekreteri Albay Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Oğuz Bavbek getirildi.
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