Sahil Güvenlik Midilli'ye giden 41 göçmeni durdurdu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerden göçmen geçişlerine can güvenliği nedeniyle izin verilmediğini açıkladı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne'den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Assos açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 39'u Afganistan, 2'si Senegal uyruklu 41 kaçak göçmen, denizden yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Can güvenliğinin olmaması nedeniyle denizden geçişleri engellenerek Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

DENİZLERDE GÖÇMEN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerden göçmen geçişlerine izin verilmediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm Türkiye'de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor. Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.

Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.