Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik, 'Mobil Radarı' ile tespit etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahil Güvenlik, 'Mobil Radarı' ile tespit etti

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından mobil radar ile tespit edilen 2 lastik bot içerisinde toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik, 'Mobil Radarı' ile tespit etti, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından mobil radar ile tespit edilen 2 lastik bot içerisinde toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,13 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.15'te ve 03.15'te, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Botu tarafından Edirne ili Enez ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik bot durduruldu.

İçerisindeki 53 Afganistan, 9 İran ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmen (44 erkek, 14 kadın, 7 çocuk) yakalandı.

4 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı

Öte yandan, kurulan koordine neticesinde olayla bağlantılı 4 Türk göçmen kaçakçısının Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından karada yakalanması sağlandı. - EDİRNE
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı Rus ve Moldova vatandaşı kadınları katalog üzerinden pazarlayan şüpheliler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik, 'Mobil Radarı' ile tespit etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]