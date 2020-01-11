Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 göçmenin kurtarıldığını ve kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili yapılan açıklamada, "11 Ocak 2020 tarihinde saat 20.23' te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Başlatılan Arama Kurtarma faaliyeti neticesinde 4 düzensiz göçmen kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin yüzerek kıyıya çıktığı tespit edilmiş ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.



Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda toplam 19 kişi oldukları öğrenilmiştir. Kayıp düzensiz göçmen olması ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerini yer verildi. - İZMİR