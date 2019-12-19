Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon - Son Dakika

Erdek sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-94 bordo numaralı bot ekipleri, Bandırma açıklarında yasa dışı avcılık yapan gırgır teknesine operasyon düzenledi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-94 botuyla yapılan operasyonda gırgır teknesiyle yapılan yasak avcılık faaliyeti, fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alındı. Teknede bulunan 10 kişi ve tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na istinaden 31 bin 889 lira idari para cezası kesildi. İdari para cezasının yanı sıra teknede bulunan gırgır ağlarına el konulurken, teknenin ve yasak avcılık yapan şahısların ruhsatlarının 1 ay müddetle iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR