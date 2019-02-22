Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'ten Kurtarma Operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'ten Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel
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