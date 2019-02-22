Sahil Güvenlik'ten Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Antalya
'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı
ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.
Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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