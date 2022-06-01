Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma tatbikatı

01.06.2022 00:57
Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma tatbikatı

Samsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yapılan arama-kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Samsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yapılan arama-kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Samsun Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği, TCSG DOST 701 gemisince komite edildi. Yangından çıkan gemiden 3 mürettebat kendilerini kurtarmak için denize atladı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 vatandaşı temsil eden cansız mankenler ve bir gemide çıkan yangının söndürüldüğü tatbikatta, AB-412 helikopter, DEGAK (Dalış emniyet ve güvenlik arama kurtarma) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu görev yaptı. Tatbikatla birlikte hem denizdeki vatandaşlar kurtarıldı hem de gemide çıkan yangın söndürüldü. Nefes kesen tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı.

"Samsun'un imkan ve kabiliyetleri çok yüksek"

Tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün çok önemli bir çalışma yaptık. Öncelikle Samsun başta olmak üzere iç sular da dahil boğulma olaylarına karşı alınan tedbirleri görüştük. Bu yıl tedbirleri ve cankurtaran sayımızı arttırıyoruz. Bu manada daha ağırlıklı tedbirler almış olacağız. İkinci olarak da su üstü ve hava araçlarıyla suya düşen yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterimiz ile deniz unsurları ile birlikte su üzerindeki vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten Sahil Güvenlik teşkilatımızın imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk. Güzel bir tatbikat ve çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu manada Samsun'un imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görmüş olduk" dedi.

Programa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Alb. İbrahim Camcı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı SG. Kıd. Alb. Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Ömer Ersever, Orta Karadeniz Grup Komutanı SG. Binbaşı Metin Tunçsu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, 112 AGM Müdürü Emin Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı.

Tatbikat sonunda tatbikata katılan su ve hava araçları ve personelleri Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerini selamladı. - SAMSUN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 07:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement