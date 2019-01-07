Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'ten Panama Bayraklı Gemiye Kurtarma Operasyonu: 4 Mürettebat Kurtarıldı

Sahil Güvenlik'ten Panama Bayraklı Gemiye Kurtarma Operasyonu: 4 Mürettebat Kurtarıldı

1 saat önce

Sahil Güvenlik'ten Panama bayraklı gemiye kurtarma operasyonu: 4 mürettebat kurtarıldıSAMSUN - Samsun açıklarında tehlike sinyali veren Panama bayraklı gemi için Sahil Güvenlik kurtarma ekibi seferber oldu.

Sahil Güvenlik'ten Panama bayraklı gemiye kurtarma operasyonu: 4 mürettebat kurtarıldı

SAMSUN - Samsun açıklarında tehlike sinyali veren Panama bayraklı gemi için Sahil Güvenlik kurtarma ekibi seferber oldu. Olayda 4 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada : "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden  tehlike sinyali alınması üzerine  Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  başlatılan  arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında "Arama kurtarma faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın  ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

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