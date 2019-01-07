Sahil Güvenlik'ten Panama bayraklı gemiye kurtarma operasyonu: 4 mürettebat kurtarıldı
SAMSUN - Samsun
açıklarında tehlike sinyali veren Panama bayraklı gemi için Sahil Güvenlik kurtarma ekibi seferber oldu. Olayda 4 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada : "Karadeniz
Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında "Arama kurtarma faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı
'nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir." denildi.