Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:28 Kaynak: AA
'nin Gökçeada
ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gece Gökçeada'da yaşayan bir kişi felç geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde hastanın tıbbi tahliyesinin yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulansa alınan kişi sağlık ekiplerinin refakatinde, sahil güvenlik botuna aktarıldı.
Gökçeada'dan alınan hasta, Kabatepe Limanında bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.
Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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