Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye
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Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye

1 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik'ten tıbbı tahliye, System.String[]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişinin tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gece Gökçeada'da yaşayan bir kişi felç geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde hastanın tıbbi tahliyesinin yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulansa alınan kişi sağlık ekiplerinin refakatinde, sahil güvenlik botuna aktarıldı.
Gökçeada'dan alınan hasta, Kabatepe Limanında bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.
Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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