Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'ten Zamanında Müdahale...yunanistan Adalarına Kaçmaya Çalışan 43 Düzensiz Göçmen...

Sahil Güvenlik'ten Zamanında Müdahale...yunanistan Adalarına Kaçmaya Çalışan 43 Düzensiz Göçmen...

1 saat önce

Sahil Güvenlik'ten zamanında müdahale...Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN - Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik'ten zamanında müdahale... Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN - Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Didim Tekağaç açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı'na bağlı bot ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgeye vardığında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Tek tek Sahil Güvenlik botuna alınan 31 Suriye, 9 Filistin ve 3 İran uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim'deki bir marinaya getirildi.
Düzensiz göçmenlerden birisinin baygınlık geçirmesi üzerine Ambulans ile hastaneye sevk edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Denizinde fırtına uyarısı yapmasına rağmen lastik bot ile denize açılan 43 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından fırtına başlaması Sahil Güvenlik ekiplerince zamanında yapılan müdahale ile olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:40 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Yunanistan, 3. Sayfa
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