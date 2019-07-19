Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlik uçağı tespit etti, 29 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahil güvenlik uçağı tespit etti, 29 göçmen yakalandı

43 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik uçağı tespit etti, 29 göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik uçağındaki görevliler, Dikili ilçesi Salihleraltı Mahallesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil güvenlik botlarınca durdurulan botta, Afgan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. 8'si erkek, 6'sı kadın ve 15'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Yakalanan göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR
Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlik uçağı tespit etti, 29 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]