Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:55 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
, Pakistan
, İran
, Mısır
, Filistin
, Etiyopya
ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.
Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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