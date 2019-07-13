Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı

2 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, İran, Mısır, Filistin, Etiyopya ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.
Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]