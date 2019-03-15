Sahil Güvenlik Uçağının Fark Ettiği 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
2 saat önce
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilen lastik bottaki 41 kaçak, yakalandı.
İZMİR'in Dikili
ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilen lastik bottaki 41 kaçak, yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından yapılan kontrollerde, dün saat 03.30 sıralarında, Bademli
Kalem Adası önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak tespit edildi. Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan grup, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurdu. Lastik bottaki 17'si Suriye
, 11'i Somali
, 8'i Kongo
, 4'ü Irak
ve 1'i Etiyopya
uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 12'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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