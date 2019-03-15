Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Uçağının Fark Ettiği 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Uçağının Fark Ettiği 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

2 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilen lastik bottaki 41 kaçak, yakalandı.

Sahil Güvenlik Uçağının Fark Ettiği 41 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilen lastik bottaki 41 kaçak, yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından yapılan kontrollerde, dün saat 03.30 sıralarında, Bademli Kalem Adası önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak tespit edildi. Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan grup, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurdu. Lastik bottaki 17'si Suriye, 11'i Somali, 8'i Kongo, 4'ü Irak ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 12'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Bademli, Dikili, İzmir, Güncel
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