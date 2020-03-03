Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı - Son Dakika

Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 196 göçmen, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor durumda kalınca yardım istedi.

Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 196 göçmen, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor durumda kalınca yardım istedi. Yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri botlarla kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışırken olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, son 3 günde 105'i Afganistan, 36'sı Suriye, 20'si Senegal ve 35'i Kongo uyruklu olmak üzere 196 kaçak göçmeni, yardım talepleri üzerine kurtardı. Göçmenler, sahil güvenliğe ait botlarla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli göçmen: Yunan askerleri, çocukların biberonlarını alıp hamile kadını dövdüler
Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]