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Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

40 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet tekne epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik zamanla yarıştı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet tekne epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Hamam koyu'nda demirleyen " Sempatik" isimli gulet teknede Canan Ö. (52) epilepsi krizi geçirdi.


Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahalesi teknede yapılan Canan Ö., Sahil Güvenlik botuyla Göcek Sahil Güvelik İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.


Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan Canan Ö'nün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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