Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası
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Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası

6 saat önce

Çanakkale iskelesi çevresinde feribotların manevra güzergahında bulunan balıkçı tekneleri sahil güvenlik botları tarafından uyarılırken, bir kısmına ise para cezası kesildi.

Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası, System.String[]

Çanakkale iskelesi çevresinde feribotların manevra güzergahında bulunan balıkçı tekneleri sahil güvenlik botları tarafından uyarılırken, bir kısmına ise para cezası kesildi.


Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait bir yolcu feribotu, önceki gün sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yanaşmak üzereyken, manevra güzergahı üzerinde bir balıkçı teknesi durumdan habersiz bir şekilde uzun süre hareket etmemiş ve faciaya ramak kalmıştı. Feribotun ısrarla korna çalması üzerine teknenin kaptanı olayın farkına vararak çok az bir mesafe kala tekneyi güvenli bir noktaya çekmiş ve büyük bir kaza kıl payı atlatılmıştı.


Yaşanan bu durum üzerine bugün Çanakale İskelesi çevresinde, feribotların manevra güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknelerine sahil güvenlik botları tarafından anonslar yapılarak uyarılarda bulunuldu. Yaşanan olay sonrası bazı balıkçı teknelerine de para cezası kesildiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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