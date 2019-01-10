Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlikten Batan Tekneye İlişkin Açıklama

Sahil Güvenlikten Batan Tekneye İlişkin Açıklama

2 saat önce

Sahil Güvenlikten batan tekneye ilişkin açıklama Sinop'ta tekne battı: 1 ölü, 1 kayıpSİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sahil Güvenlikten batan tekneye ilişkin açıklama
Sinop'ta tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si sağ kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Sahil Güvenlikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ocak 2019 tarihinde saat 11.17'de, Sinop ili Gerze ilçesi Döngel mevkisi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal arama kurtarma maksatlı 1 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiştir. Olay yerine yakın mevkide bulunan bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunan kişilerden; 2 kazazedenin sağ olarak kurtarıldığı ve 1 şahsın cansız bedeninin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp olan 1 şahsın bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Sinop, Gerze, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:58:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlikten Batan Tekneye İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]