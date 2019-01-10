Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlikten Batan Tekneyle İlgili Açıklama

Sahil Güvenlikten Batan Tekneyle İlgili Açıklama

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sahil Güvenlikten Batan Tekneyle İlgili Açıklama, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si sağ kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Sahil Güvenlikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ocak 2019 tarihinde saat 11.17'de, Sinop ili Gerze ilçesi Döngel mevkisi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal arama kurtarma maksatlı 1 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiştir. Olay yerine yakın mevkide bulunan bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunan kişilerden; 2 kazazedenin sağ olarak kurtarıldığı ve 1 şahsın cansız bedeninin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp olan 1 şahsın bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, 3. Sayfa
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