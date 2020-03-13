Sahil Güvenlikten deniz geçişlerine izin yok - Son Dakika

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacılara insanlık dışı uygulamaları sonrası deniz yolu ile geçişine izin verilmemesi açıklamasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri deniz geçişlerine izin vermiyor.



Türkiye'nin sınır kapılarını sığınmacıların geçişine açmasının ardından denizden geçişlerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz geçişlerinde insanlık dışı davranışları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından denizden geçişlere izin verilmemesi açıklamasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların yaşamlarını düşünerek denizden geçişlerini engelliyor.



Kararın ardından Bodrum açıklarında iki ayrı sığınmacı kafilesi bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. 36 Suriye, 18 Filistin, 6 Güney Afrika, 2 Mısır ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 63 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya ulaştırıldı. - MUĞLA