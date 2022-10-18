Sahil güvenlikten denizde göçmen tatbikatı - Son Dakika
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Sahil güvenlikten denizde göçmen tatbikatı

18.10.2022 18:30
Sahil güvenlikten denizde göçmen tatbikatı

Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile "Düzensiz göçmenlerin insan tacirleri tarafından illegal yollar ile Tekirdağ bölgesinde bulunan ticari gemi limanlarından yurt dışına çıkmasına karşı alınacak önlemler ve uygulanacak...

Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile "Düzensiz göçmenlerin insan tacirleri tarafından illegal yollar ile Tekirdağ bölgesinde bulunan ticari gemi limanlarından yurt dışına çıkmasına karşı alınacak önlemler ve uygulanacak harekat tedbirleri" konulu eğitim ve tatbikat faaliyeti icra etti.

Tatbikat gereği, bordası beyaz, karinesi kahverengi, 7-8 metre boylarında balıkçı teknesi özel bir limanın iskelesine yabancı uyruklu bir şahıs bıraktıktan sonra hızla uzaklaştığı ihbarı alındı. İhbarı anında değerlendiren ve vakit kaybetmeksizin KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile bahse konu tekneyi arama çalışmalarına başlayan Sahil Güvenlik personeli, Kumbağ önlerinde tekneyi tespit etti. Telsiz ve megafon ile dur ihtarı yapılan teknenin uyarılara dikkate almayarak seyrine devam etmesi üzerine, durdurma manevraları ile tekne durduruldu. Hava koşullarının olumsuz olması sebebi ile gerekli güvenlik önlemleri alınarak tekne en yakın limana intikal ettirildi. Yapılan detaylı kontroller neticesinde balıkçı teknesinde bulunan 2 şüpheli şahıs kontrol altına alınarak limanın gümrüklü saha olması sebebiyle, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahıslar Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek eğitim ve tatbikat faaliyeti başarı ile sonlandırıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahil güvenlikten denizde göçmen tatbikatı - Son Dakika

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