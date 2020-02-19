Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika

Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik botla ilerlediği tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenledi. SAGET 35 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanan 47 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu, kıyıya getirildi.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:57 Kaynak: AA
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