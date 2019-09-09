Son Dakika Haberleri: Sahil güvenlikten Hızır Acil hizmeti
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Sahil güvenlikten Hızır Acil hizmeti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken kafasını tekneye çarparak yaralanan kişinin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Sahil güvenlikten Hızır Acil hizmeti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken kafasını tekneye çarparak yaralanan kişinin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.


Edinilen bilgilere göre; ilçeye tatile gelen 60 yaşındaki M.U. günübirlik tur teknesi "Cevdet Kaptan 1" isimli tekne ile adalar turuna çıktı. Göcek Mahallesi'nde bulunan Yassıcalar adasında ise yüzmek için tekneden denize girdi.


Yüzerken kafasını teknenin altına vuran M.U. kafasında yaralandı. M.U.'yu kanlar içinde gören diğer tatilciler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri bot ile sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.


Teknede ilk müdahalesi yapılan M.U., sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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