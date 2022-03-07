Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

07.03.2022 10:55

Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadıBURSA Marmara Denizinde yasak olmasına rağmen, iki yıldır trol ile avlandıkları belirlenen teknelere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konulup sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı.

Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

BURSA Marmara Denizinde yasak olmasına rağmen, iki yıldır trol ile avlandıkları belirlenen teknelere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konulup sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gemlik Körfezinde yasa dışı trol ile su ürünleri avcılığı yapan teknelerin tespit edilmesi sonucunda, Su ürünleri kanunun 24. Maddesi ve 36. Maddesine istinaden tekneler hakkında işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik botları tarafından eş zamanlı olarak birden fazla kez denizden ve karadan destekle tespitleri yapılan teknelerin balıkçı barınağında olduğunun belirlenmesi üzerine yasa dışı avcılık yapan 2 tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı personel, yasa dışı trol avında kullanılan tüm araç gereçleri tespit edip tutanak tuttu. Tekne sahiplerinden biri ekiplerin tüm uyarısına rağmen teknesinin başına gelmeyince ekipler tarafından Mudanya Güzelyalı Sahil Güvenlik iskelesine çekildi.

Tekne sahibi ve sorumluları oldukları öğrenilen 3 kişi hakkında tahkikat başlatılırken el konulan teknelerin mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi içinde gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmara Denizinde trol ile avcılığın tamamen yasak olduğu, 2020 yılı itibarı ile bu faaliyette bulunan teknelere el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirildiği, gece oprerasyonlarında son zamanlarda envantere geçirilen gece görüş ve termal imkanlarına sahip dronların kullanıldığı ve bundan sonra aynı kararlılıkla faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

YORUMLAR
500
Ayancık'ta yıkılan geçici köprü, onarılarak araç trafiğine açıldı Ayancık'ta yıkılan geçici köprü, onarılarak araç trafiğine açıldı ESKİŞEHİR - Üniversiteliler insansız su altı ve su üstü araç yarışmalarına hazırlanıyor ESKİŞEHİR - Üniversiteliler insansız su altı ve su üstü araç yarışmalarına hazırlanıyor

Sahil Güvenlik, Marmara, Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:43:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sahil güvenlikten trol operasyonu... Marmara'da trol ile avlanan tekneler sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement