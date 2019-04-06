Sahil Güvenlikten Zamanında Müdahale
1 saat önce
Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın Didim
ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan
adalarına kaçmaya çalışan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Didim Tekağaç açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege
Komutanlığı'na bağlı bot ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgeye vardığında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Tek tek Sahil Güvenlik botuna alınan 31 Suriye
, 9 Filistin
ve 3 İran
uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim'deki bir marinaya getirildi. Düzensiz göçmenlerden birisinin baygınlık geçirmesi üzerine Ambulans ile hastaneye sevk edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün Ege Denizinde fırtına uyarısı yapmasına rağmen lastik bot ile denize açılan 43 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından fırtına başlaması Sahil Güvenlik ekiplerince zamanında yapılan müdahale ile olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi.
(Bekir Tosun/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
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