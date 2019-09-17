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Sahil işgâline geçit yok

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik sahillerini işgal eden işletmelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Sahil işgâline geçit yok, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik sahillerini işgal eden işletmelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik-Kumla sahillerinde yaya yolu işgalleri olduğu ve özellikle işletmelerin plajlara şezlong koyarak halkın denize girmesini engellediği, kıyı kanununa muhalefet ederek sahil bandını kapattığı yönünde vatandaşlardan şikayetler aldı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Bursa Valiliği nezdinde girişimlerde bulundu. Valilik ise kıyı kanununa muhalefet ederek sahillerde işgale sebebiyet veren işletmelere cezai müeyyide uygulanması ve işgallerin kaldırılmasının sağlanması yönünde karar aldı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahil denetimini artırdı.


Zabıta Dairesi Başkanı Esat Yalman, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatı doğrultusunda sahillerde gerekli uyarıların yapıldığını ve teşkilat olarak hiçbir yerde sahil işgallerine geçit vermeyeceklerini söyledi. - BURSA

Güzelyalı, Mudanya, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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