Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı (1) - Son Dakika
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Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı (1)

26.05.2022 08:35

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan KOM ekipleri, turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde eş zamanlı 13 organize suç örgütüyle bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri ve aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik güçleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu" tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Sahil kentlerinde Müsilaj Operasyonu başlatıldı (1)
Sahil kentlerinde Müsilaj Operasyonu başlatıldı (1)
Sahil kentlerinde Müsilaj Operasyonu başlatıldı (1)
Sahil kentlerinde Müsilaj Operasyonu başlatıldı (1)

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil kentlerinde 'Müsilaj Operasyonu' başlatıldı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı (1) - Son Dakika
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