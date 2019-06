Sahil manzaralı 10 bin kişilik iftar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin her akşam ayrı bir mahallede kurduğu Gönül Sofraları, Bağcılar Belediyesi işbirliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi işbirliğinde sahil dolgu alanda 10 bin kişilik Gönül Sofrası kuruldu.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilli Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcılar, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, protokol üyeleri ve yaklaşık 10 bin Süleymanpaşalı katıldı.



10 bin kandil simidi ikram edildi



İftar öncesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 10 bin kandil simidinin de vatandaşlara ikram edildiği Gönül Sofrası programı Salih Demirci'nin seslendirdiği ilahiler başlarken Kur'an tilaveti ve duaların okunmasıyla oruçlar hep birlikte açıldı.



"Gönül sofraları ile hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini arttıralım istedik"



İftar sonrası vatandaşlara seslenen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Bu ramazan ayında biz Gönül Sofraları adı altında buluşalım, hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini arttıralım istedik. Geldiğimizde 30 bin kişilik iftar organizasyonu planlanmıştı. Yaklaşık da 300 bin TL'lik bir ihale planlanmış. Gelir gelmez biz o ihaleyi iptal ettik. Tekirdağ'daki iş adamlarımız ile tek tek oturup konuştuk 'Bu konuda katkı sağlar mısınız?' dedik. Bir baktık ki onlarca isim geldi karşımız. Her birinden Allah razı olsun. Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasından 1 kuruşu çıkmadan bu güzel iftar organizasyonunu ve her biri birbirinden güzel insanları bir araya getirmeyi başarabilmişiz. Ben Allaha hamdolsun diyorum. Binlerce kez şükürler olsun diyorum" dedi.



Başkan Yüksel'in ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokmam Çağırıcı vatandaşlara hitap etmek üzere sahneye davet edildi.



"20 yıl önce belediyeye başladığım heyecanın çok daha fazlasını kendisinde görüyorum"



Başkan Çağırıcı; "Ramazan ve Kadir Gecesi'nin buluştuğu bu güzel gecede Gönül Sofrası'nda burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bağcılar nüfus ve yapı itibari ile aslında balkan coğrafyasından kurulmaya başlayan bir ilçe. 1924 mübadele ile kurulmaya başlamış, daha sonra Bulgaristan ağırlıklı balkan coğrafyası ve tüm Türkiye'den göç ile oluşan kültür mozaiği. Bu sofraları biz daha önce Diyarbakır'da da, Ağrı'da da, Almanya'da da, Kazakistan'da da, Kıbrıs'ta da kurduk. Her birinin ayrı bir anlamı ayrı bir güzelliği oldu. Bu akşamın güzelliği de çok değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza bir hayırlı olsun sofrası olmuş oldu. Şunu sizlere ifade etmek isterim ki başkanımızın heyecanından anlıyorum. 20 yıl önce belediyeye başladığım heyecanın çok daha fazlasını kendisinde görüyorum. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.



Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edildi.



"Türkiye'nin temel meselelerinde siyasi görüş farkı olmaz"



Konuşmasında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; "Bundan 12 gün kadar önce 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümü Samsun'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin genel başkanlarının da katıldığı bir törenle anıldı. Yani 19 Mayıs itibarı ile milli mücadelenin, istiklal mücadelesinin 100 yıl kutlamalarını anma törenlerini başlatmış olduk. Orada verilen görüntü çok güzel bir görüntüydü. Mesele şudur; Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti farkı, siyasi görüş farkı olmaz. Orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz. Farklı görüşlere de sahip olabiliriz. Türkiye'ye bunu hep beraber göstermiş olduk, oradaki toplantıda. Tabi önümüzdeki yıl 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü, onunla ilgili birçok çalışmayı organize ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü. Hemen arkasından nihayetinde de 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi dönüm noktasından geçiyoruz. Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, bir asırlık çınardan bahsediyoruz. Bu bizim hem kökümüzün sağlamlığını, tarihi derinliğini gösteriyor hem de hangi perspektifle bakacağımızı, hep beraber bu süre içerisinde müzakere etme, değerlendirme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.



Gönül sofralarına katkı veren iş adamlarına plaket verildi



Konuşmaların ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel iftar organizasyonlarına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür ederek plaket takdim etmesiyle Gönül Sofrası organizasyonu sona erdi.



Gönül sofraları'nda son 2 nokta Aydoğdu ve yavuz mahallesi olacak



Ramazan ayı boyunca her akşam ayrı bir mahallede gerçekleştirilen Gönül Sofraları cumartesi akşamı Aydoğdu Mahallesi ile devam ederken Pazar akşamı Yavuz Mahallesi ile sona erecek. - TEKİRDAĞ

