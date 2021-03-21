Sahil martılara kaldı - Son Dakika

Sahil martılara kaldı
21.03.2021 18:53
Sahil martılara kaldı Pazar günü Tekirdağ'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahil kenarı martılara kaldı.
Sahil martılara kaldı
TEKİRDAĞ - Pazar günü Tekirdağ'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahil kenarı martılara kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında turuncu kategorisinde bulunan Tekirdağ'da Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağında Süleymanpaşa İlçesinde sokaklar ve sahil alan büyük oranda boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle, sokakta ve sahilde bulunan hayvanların daha rahat gezindikleri gözlendi. Kısıtlamanın uygulanmadığı diğer günlerde, insanlarla dolup taşan sahil alanı kısıtlama günlerinde martılarla dolup taştı.
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