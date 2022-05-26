Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2) - Son Dakika
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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)

26.05.2022 12:59
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)

MERSİN'DE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIOperasyon kapsamında Mersin'de 33 şüpheli tespit edildi.

MERSİN'DE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Mersin'de 33 şüpheli tespit edildi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin TL, 550 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Soner AYDIN/MERSİN, -

FOTOGRAFLI


Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)
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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2) - Son Dakika
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