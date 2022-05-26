ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

26.05.2022 15:33

Operasyon kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı olan 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Baskın anları polis kamerasına yansıyan operasyon kapsamındaki aramalarda da çok sayıda ruhsatsız tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ORDU'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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