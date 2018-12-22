Sahil Şeridindeki Yalılar İmar Barışı Kapsamında Değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
sahil şeridindeki yalıların imar barışı kapsamında olmadığını belirterek, bugüne kadar imar barışından 9 milyon 210 bin vatandaşın yararlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep
'e geldi. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum çıkışta açıklamalarda bulundu.
"İMAR BARIŞINDAN 9 MİLYON 210 BİN VATANDAŞ YARARLANDI"
İmar barışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İmar barışından 9 milyon 210 bin vatandaş başvurdu. 310 milyar 350 milyon TL bedel yatırdılar. 31 Aralık
'ta bu süreç tamamlanıyor" dedi.
"SAHİL ŞERİDİNDEKİ YALILARI KAPSAMIYOR"
Sahil şeridindeki yalıların düzenlemeden yararlanmayacağını belirten Bakan Kurum, "Daha önce belli alanları imar barışına dahil etmemiştik. Ancak Sarıyer
bölgesini fiilen öngörünüm bölgesi olmayan ancak öngörünüm sınırlarında yer alan alanı imar barışı kapsamına almıştık. Yapılan düzenleme bununla ilgiliydi. Boğaz sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değildir" diye konuştu. Bakan Kurum yıkılan Kamil Ocak Stadyumunun modern bir meydana dönüşeceğini, millet bahçesi olacak olan meydanda Selahaddin Camii'nin de bulunacağını belirtti.
(Lider Olgun - Barış Türel/İHA)