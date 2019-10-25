Son Dakika Haberleri: Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi
Son Dakika Spor Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

6 dakika önce

- Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi Rengarenk yelkenlileri gören turistler gözlerini yatlardan alamadıMUĞLA - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü-Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören...

- Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Rengarenk yelkenlileri gören turistler gözlerini yatlardan alamadı

MUĞLA - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü-Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı.

Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup'ın, 4'üncü gününde Opet Etabı gerçekleştirildi. Kissebükü'nden çıkan yarışçı tekneler, Gümüşlük'e doğru yol aldı. Havanında rüzgarlı olmasıyla yelkenliler yan yatarak ilerledi. Deniz üstünde renkli görüntüler oluşturan Yelkenli yatlar kıyasıya mücadele etti.

Gözlerini yatlardan alamadılar

Kisebükün'den açılan yelkenli yatlar Bodrum açıklarında geçtikten sonra Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis sahil şeridinden geçti. Sarı yaz yaşanan Bodrum'da denize girenler ve sahilde kafeteryalarda oturan yerli ve yabancı turistler rengarenk yelkenlileri görünce telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Dev yelkenli tekneleri gören turistler gözlerini bile kırpmadan yarışları izledi.

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Gümüşlük, Türkiye, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:20 Kaynak: İHA
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