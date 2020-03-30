Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Kocaeli Valiliği'nin aldığı kararlar nedeniyle sahil ve parklarda denetim yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, vatandaşları evlerine yönlendiriyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu sahil kesimleri ile parklarda denetim gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta ve güvenlik ekipleri, Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hafta içi günlerde de yasağın devam etmesi nedeniyle şehir genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.



Vatandaşların sağlığı ve virüs salgının durdurulması için alınan kararlar gereği hafta sonunda parklara kimse alınmadı. Valilik tarafından alınan karar gereği hafta içi günlerinde de parklara girişler yasaklandı. Zabıta ekipleri, alınan karar gereği her gün sahil kesimleri ve diğer parklardaki denetimlerini sürdürüyor. - KOCAELİ