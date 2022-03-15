Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı - Son Dakika

Libya'daki 2011 devrimi sırasında merkezini Çad'ın başkenti Encemine'ye taşıyan Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu (CEN-SAD), asıl merkezi Trablus'a geri dönüş için çalışma başlattı.

Libya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Topluluğun Yönetici Sekreteri Brigi Rafini, geri dönüşe hazırlık amacıyla örgütün Trablus'taki eski merkezinde incelemelerde bulundu.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Halil ile bir araya gelen Rafini, görüşmede şunları söyledi:

"Geçici olarak Çad'ın başkenti Encemine'ye taşınmayı gerektiren Libya'daki benzersiz şartlar artık son buldu. Libya, halihazırda istikrara kavuştu ve Topluluğun Genel Sekreterliğinin, ana merkezi olan Trablus'a taşınmasında bir engel bulunmuyor"

Rafini, geri dönüşe ilişkin tarih vermezken, bunun yalnızca icraat konusu olduğuna işaret etti.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halil ise görüşmede, Libya'nın, Topluluğa her türlü desteği vermekten geri kalmayacağını vurguladı.

Halil, "Sahil ve Sahra Topluluğunun geri dönüşü, Libya'da istikrarın varlığını dünyaya gösteren önemli bir işarettir." ifadesini kullandı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin de Topluluğun dönüşüne ilişkin gerekli tüm kolaylıkların sağlanması için talimat verdiğini aktaran Halil, Topluluğa, bölgesel ve kıtasal alanda önemli rolünün yeniden etkin hale gelmesi temennisinde bulundu.

Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu

Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, dönemin Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin girişiminde Mali, Çad, Nijer, Sudan devlet başkanları ve Burkina Faso Devlet Başkanı Temsilcisi'nin katıldığı bir zirve ile 4 Şubat 1998'de Trablus'ta kuruldu.

Tarım, sanayi, sosyal, kültürel ve enerji alanlarında üye ülkelerdeki yatırımlarla kapsamlı kalkınma düzeylerini artırmayı hedefleyen Topluluk, Afrika Birliği tarafından 2000 yılında bölgesel ekonomi topluluğu olarak tanındı. 2001 yılında BM Genel Kurulu'nda gözlemci sıfatı kazandı.

Bölgesel ve uluslararası çok sayıda örgütle ortaklık anlaşması olan topluluk, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda bu örgütlerle ortak çalışmalarda bulunuyor.

Topluluk, Libya'da 2011 yılında gerçekleşen rejim karşıtı devrim sırasında genel merkezini Çad'ın başkenti Encemine'ye taşıdı. Topluluğun halen 28 üyesi bulunuyor.