Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı

15.03.2022 03:25
Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı

Libya'daki 2011 devrimi sırasında merkezini Çad'ın başkenti Encemine'ye taşıyan Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu (CEN-SAD), asıl merkezi Trablus'a geri dönüş için çalışma başlattı.

Libya'daki 2011 devrimi sırasında merkezini Çad'ın başkenti Encemine'ye taşıyan Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu (CEN-SAD), asıl merkezi Trablus'a geri dönüş için çalışma başlattı.

Libya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Topluluğun Yönetici Sekreteri Brigi Rafini, geri dönüşe hazırlık amacıyla örgütün Trablus'taki eski merkezinde incelemelerde bulundu.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Halil ile bir araya gelen Rafini, görüşmede şunları söyledi:

"Geçici olarak Çad'ın başkenti Encemine'ye taşınmayı gerektiren Libya'daki benzersiz şartlar artık son buldu. Libya, halihazırda istikrara kavuştu ve Topluluğun Genel Sekreterliğinin, ana merkezi olan Trablus'a taşınmasında bir engel bulunmuyor"

Rafini, geri dönüşe ilişkin tarih vermezken, bunun yalnızca icraat konusu olduğuna işaret etti.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halil ise görüşmede, Libya'nın, Topluluğa her türlü desteği vermekten geri kalmayacağını vurguladı.

Halil, "Sahil ve Sahra Topluluğunun geri dönüşü, Libya'da istikrarın varlığını dünyaya gösteren önemli bir işarettir." ifadesini kullandı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin de Topluluğun dönüşüne ilişkin gerekli tüm kolaylıkların sağlanması için talimat verdiğini aktaran Halil, Topluluğa, bölgesel ve kıtasal alanda önemli rolünün yeniden etkin hale gelmesi temennisinde bulundu.

Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu

Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, dönemin Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin girişiminde Mali, Çad, Nijer, Sudan devlet başkanları ve Burkina Faso Devlet Başkanı Temsilcisi'nin katıldığı bir zirve ile 4 Şubat 1998'de Trablus'ta kuruldu.

Tarım, sanayi, sosyal, kültürel ve enerji alanlarında üye ülkelerdeki yatırımlarla kapsamlı kalkınma düzeylerini artırmayı hedefleyen Topluluk, Afrika Birliği tarafından 2000 yılında bölgesel ekonomi topluluğu olarak tanındı. 2001 yılında BM Genel Kurulu'nda gözlemci sıfatı kazandı.

Bölgesel ve uluslararası çok sayıda örgütle ortaklık anlaşması olan topluluk, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda bu örgütlerle ortak çalışmalarda bulunuyor.

Topluluk, Libya'da 2011 yılında gerçekleşen rejim karşıtı devrim sırasında genel merkezini Çad'ın başkenti Encemine'ye taşıdı. Topluluğun halen 28 üyesi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Libya tutuklu 32 Filistinli yasa dışı göçmeni serbest bıraktı Libya tutuklu 32 Filistinli yasa dışı göçmeni serbest bıraktı Geleneksel kıyafet kutlaması Geleneksel kıyafet kutlaması

Tripoli, Libya, Sahra, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
00:58 5 milyon kişi çıkacak sonuca kilitlendi! EYT'lilerle ilgili düzenleme çarşamba günü masaya yatırılacak
00:54 Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu
00:40 Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar
00:22 Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin
00:18 Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı
00:16 Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
00:12 Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı
23:45 Önder Karaveli'nin açıklamaları Beşiktaş taraftarını çıldırttı
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 03:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu, merkezini Trablus'a taşıma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement