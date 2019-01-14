Son Dakika Haberleri: Sahil Yolunda 3'üncü Etap Asfaltlama Tamamlandı

Sahil Yolunda 3'üncü Etap Asfaltlama Tamamlandı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nda lunaparktan Çobandede Parkı'na kadar olan güzergahı asfaltla kapladı.

Sahil Yolunda 3'üncü Etap Asfaltlama Tamamlandı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nda lunaparktan Çobandede Parkı'na kadar olan güzergahı asfaltla kapladı.

Adnan Menderes Sahil Yolu'nun prestijini yükseltmek için kent estetiğine uygun peyzaj düzenlemelerini sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap olarak altyapısı tamamlanan 500 metrelik bölümde de asfaltlama çalışmalarına girişti. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güneşli havayı fırsat bilip, bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmalarını Çobandede Parkı'na kadar uzattı. Otoyol standartlarına yükseltilen güzergah Güney Marina'ya kadar erişti.

Marina Port Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yarışması'nda birincilik ödülü alan projeden yararlanılarak hazırlanan Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi'nde daha önce taşıt yolu, bisiklet yolu, yürüyüş-koşu yolu, dinlenme alanları, çocuk parkları, umumi tuvaletler, engelliler için cep otoparkları, 1000 araçlık otopark, büfeler ve dekoratif aydınlatmalar oluşturulmuştu.

Sahil boyunca mevcut ağaçları koruyup, yeni fidanlar diken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsimine uygun çiçekler ve çim ekimiyle Adnan Menderes Sahil Yolu'nun dört mevsim cazibe merkezine dönüştürmüştü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yolu, Adnan Menderes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:31:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahil Yolunda 3'üncü Etap Asfaltlama Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]