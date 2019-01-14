Sahil Yolunda 3'üncü Etap Asfaltlama Tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nda lunaparktan Çobandede Parkı'na kadar olan güzergahı asfaltla kapladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nda lunaparktan Çobandede Parkı'na kadar olan güzergahı asfaltla kapladı.



Adnan Menderes Sahil Yolu'nun prestijini yükseltmek için kent estetiğine uygun peyzaj düzenlemelerini sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap olarak altyapısı tamamlanan 500 metrelik bölümde de asfaltlama çalışmalarına girişti. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güneşli havayı fırsat bilip, bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmalarını Çobandede Parkı'na kadar uzattı. Otoyol standartlarına yükseltilen güzergah Güney Marina'ya kadar erişti.



Marina Port Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yarışması'nda birincilik ödülü alan projeden yararlanılarak hazırlanan Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi'nde daha önce taşıt yolu, bisiklet yolu, yürüyüş-koşu yolu, dinlenme alanları, çocuk parkları, umumi tuvaletler, engelliler için cep otoparkları, 1000 araçlık otopark, büfeler ve dekoratif aydınlatmalar oluşturulmuştu.



Sahil boyunca mevcut ağaçları koruyup, yeni fidanlar diken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsimine uygun çiçekler ve çim ekimiyle Adnan Menderes Sahil Yolu'nun dört mevsim cazibe merkezine dönüştürmüştü. - ADANA

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