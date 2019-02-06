Son Dakika Haberleri: Sahilde Ateş Yakanlara Ceza

Sahilde Ateş Yakanlara Ceza

14 dakika önce

BARTIN'a bağlı Güzelcehisar sahilinde ateş yakan 7 kişiye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 320'şer TL idari para cezası kesildi.

Sahilde Ateş Yakanlara Ceza, System.String[]
BARTIN'a bağlı Güzelcehisar sahilinde ateş yakan 7 kişiye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 320'şer TL idari para cezası kesildi. 

Bartın Güzelcehisar Köyü Yeni Mahalle mevkiinde kumsalda 7 kişi ateş yaktı. Şikayet üzerine köye giden jandarma ekipleri, ateş yakarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle C.E., S.K., S.S., E.K., F.D., B.Ü., A.C.'ye Kabahatler Kanunu'nca 320'şer lira idari para cezası kesti. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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