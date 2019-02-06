Sahilde Ateş Yakanlara Ceza
14 dakika önce
BARTIN'a bağlı Güzelcehisar sahilinde ateş yakan 7 kişiye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 320'şer TL idari para cezası kesildi.
BARTIN'a bağlı Güzelcehisar sahilinde ateş yakan 7 kişiye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 320'şer TL idari para cezası kesildi. Bartın
Güzelcehisar Köyü Yeni Mahalle
mevkiinde kumsalda 7 kişi ateş yaktı. Şikayet üzerine köye giden jandarma ekipleri, ateş yakarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle C.E., S.K., S.S., E.K., F.D., B.Ü., A.C.'ye Kabahatler Kanunu'nca 320'şer lira idari para cezası kesti. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 Kaynak: DHA
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