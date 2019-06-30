Son Dakika Haberleri: Sahilde atlı jandarma timleri turistlerin ilgi odağı oldu
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Sahilde atlı jandarma timleri turistlerin ilgi odağı oldu

35 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde görev yapan atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Sahilde atlı jandarma timleri turistlerin ilgi odağı oldu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde görev yapan atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Ayvalık'ta Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı atlı jandarma timleri, 20 Ağustos tarihine kadar sahillerde görev yapacak. Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmediği bölgelerin güvenliği, atlı süvariler tarafından sağlanıyor. Özel eğitimli atların duruşu ve asaleti plajlarda dikkat çekerken, yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafı ve selfie çekinmek için sıraya giriyor.

Ayvalık Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde bakılan özel eğitimli atlarla devriye atan tim, şüphelendiği kişiler üzerinde kimlik sorgusu yapıyor. Özellikle plajlar bölgesinde hırsızlık ve kapkaç, ormanlık ve mesire alanlarında olası yangın, kaçak kazı ve diğer suçlara karşı görev yapan tim, jandarmayı temsilen il ve ilçelerde düzenlenen törenlere de katılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ayvalık, Jandarma, Güncel
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