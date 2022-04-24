SAHİLDE BİSİKLETLİLERE SALDIRAN BELÇİKA KURDU BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Olay 12.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Sahili'nde meydana geldi. Başıboş gezen bir Belçika kurdu cinsi köpek, sahilde bisiklet süren vatandaşlara saldırdı. Bazı kişilerin bisikletlerine de zarar veren köpek daha sonra kaçtı. Olayı görenler durumu yetkililere bildirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek, barınağa götürüldü.