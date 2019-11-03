Sahilde bulduğu 3 günlük yavru köpeği biberonla besliyor

Zübeyde Kelle adlı genç kız sahilde bulduğu 3 günlük yavru köpeğe anne şefkatiyle bakıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde 3 günlük yavru köpek kendisini bulan genç kız sayesinde hayata tutundu.

Temizlenen ve biberondan süt verilerek beslenen minik yavruya adeta anne şefkatiyle bakılıyor.

Gezintiye çıktığı sahilde gelen sesler üzerine henüz göbek bağı düşmemiş, gözleri bile açılmamış halde yavru bir köpek bulan Zübeyde Kelle adlı genç kız, çevrede minik köpeğin annesini aradı. Ancak tüm çabasına rağmen anne köpekle ilgili bir sonuç alamadı. Genç kız ölüme terketmek istemediği minik yavruyu bir kliniğe getirerek burada temizlenip bakımının yapılmasını sağladı. Beslenme saatlerinde kliniğe gelen genç kız henüz ismi bile olmayan minik yavruyu biberon ile besliyor.

Sevimli yavruyu sahilde gezinti esnasında gelen sesler üzerine farkettiğini belirten Zübeyde Kelle, "Minik yavruyu sahilde buldum. Annesizdi, annesi terk etmiş. Kliniğe getirdim, şuan burada kalıyor, burada besliyoruz. Veterinerimiz 3 günlük olduğunu söyledi" dedi.

"Dışarıda kalsaydı yaşayamazdı"

Minik yavruyu biberonla beslendiklerini ifade eden Kelle, "Annesi terketmiş. Biberonla süt vererek besliyoruz. Anne yokluğunu hissetmesin diye sıcak su ile sağladığımız bir ortamda yatırıyoruz. Hava soğuk zaten. Dışarıda kalsaydı yaşayamazdı. Sıcak bile olsa annesiz bir köpek dışarıda yaşayamaz, hele hele 3 günlük bir yavru. Mecburen birinin annelik yapması gerekiyordu. Ona da klinikte biz sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Kelle, yavru köpeğe kalıcı bir aile tarafından bakılmasının isabetli bir karar olacağını da kaydetti.

Özel klinikteki bakımın ardından sağlığına kavuşan minik yavru şimdi şefkatli bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor.