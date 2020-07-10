Sahilde buldukları para dolu cüzdanı zabıtaya teslim ettiler - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı mıntıka temizliği ekibi bulduğu içi para ve kredi kartı cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan sahil temizleme ekibinden Ömür Yar ve Fırat Savca, Sarımsaklı kumsalında içinde yüklü miktarda nakit para ve kredi kartları bulunan bir cüzdan buldu.



Cüzdanın sahibi arayan Yar ve Savca isimli personel, uzun arayışlara rağmen cüzdanın sahibini bulamadı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerine cüzdanı teslim eden Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki mıntıka temizlikçileri Ömür Yar ve Fırat Savca'nın bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - BALIKESİR