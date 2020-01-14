Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı - Son Dakika

Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı

6 saat önce

Antalya'da Beldibi sahilinde bulunan yaralı deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı, System.String[]

Antalya'da Beldibi sahilinde bulunan yaralı deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğüne, Beldibi sahilinde yaralı deniz kaplumbağası olduğunun bildirilmesi üzerine, ekipler alana giderek yaralı kaplumbağayı aldı. Tedavisi için DEKAMER'e gönderilen kaplumbağanın hava şartları nedeniyle güçsüz kalıp kıyıya sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.


Prof. Dr. Yakup Kaska, trionyx triunguis'in Türkiye'de bulunan 5 tür tatlı su kaplumbağasından biri olduğunu ve acı sularda ve nehirlerde yaşadığını söyledi. Kaplumbağanın büyüklüğü ve siniye benzer yapı göstermesinden dolayı bazı bölgelerde siniba olarak bilindiğini, İngilizcede "soft shellet Nile turtle" olarak adlandırıldığını söyleyen Kaska, "Dilimize 'yumuşak kabuklu Nil kaplumbağası' veya 'Nil yumuşak kabuklusu' olarak çevrilmiştir. Tipik yaşam yeri Nil olduğu için Nil kaplumbağası olarak adlandırılır ve deniz kaplumbağası gibi uysal değildir" dedi. - ANTALYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Beldibi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu
Erol Bulut: "İsmim Fenerbahçe ile anılıyor çünkü..." Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 17:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]