Sahilde cesedi bulundu - Son Dakika

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Sahilde cesedi bulundu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, salı gününden bu yana haber alınamayan Halis Topsakal'ın (60) sahilde cesedi bulundu.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, salı gününden bu yana haber alınamayan Halis Topsakal'ın (60) sahilde cesedi bulundu.

Gölcük'te yaşayan Halis Topsakal, geçen salı günü ortadan kayboldu. En son halk otobüsüne binerken görüldüğü tespit edilen Halis Topsakal'ın daha sonra izine rastlanmadı.

Dün, Yeniköy sahilinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cesedin Halis Topsakal'a ait olduğunu belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Halis Topsakal'ın denizde boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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