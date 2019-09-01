Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (3)
12 saat önce
3 KİŞİ TUTUKLANDIBaşiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. E.V. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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