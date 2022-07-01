Son dakika: Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika
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Son dakika: Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu

01.07.2022 10:58

Son dakika haber... Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu Kavga tatilcilerin araya girmesiyle son buldu Antalya'da sahildeki çöp konteynerine taş atıldığı gerekçesiyle çıkan tartışmada yumruklar konuştu.

Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu

Kavga tatilcilerin araya girmesiyle son buldu

ANTALYA - Antalya'da sahildeki çöp konteynerine taş atıldığı gerekçesiyle çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Boks ringlerini aratmayan kavgada tatilciler büyük korku yaşadı.

Konyaaltı Sahili'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre küçük bir çocuk plastik çöp konteynerine taş attı. Bunun üzerine sahildeki bir kişi çocuğu darp etti. Çocuğun ailesi ile çocuğu darp ettiği ileri sürülen kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Kovalamacanın da yaşandığı kavgaya, bir tatilci de sonradan dahil oldu. O sırada sahilde oturan bazı kadın vatandaşlar ile çocuklar büyük korku yaşadı. Diğer tatilcilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Boks ringlerini aratmayan kavga: Sahilde çöpe taş atma kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika
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