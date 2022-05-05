İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor

05.05.2022 09:00

İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar ilginç hobisi ile hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor.

İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar ilginç hobisi ile hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor. Turistik sahillerde insanların sezon boyunca denize düşürerek kaybettikleri altın, gümüş ziynet eşyalarını ve değerli metalleri suyun metrelerce altında özel detektörü ile bulup tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Özellikle yaz sezonu boyunca turistik Edremit ilçesi sahilleri milyonlarca insanı sahillerde ağırlıyor. Denize girenlerin suya düşürerek kaybettikleri ziynet eşyaları ise Murat Serdar'ın faklı bir hobi geliştirmesine neden olmuş, Sezon sonunda özel donanımlı ekipmanları ile suya giren Serdar sahil bölgelerinde detektör ile tarama yaparak kayıp ziynet eşyalarını ve değerli metalleri bularak nakde çeviriyor.

Bu ilginç hobiyi yapan Murat Serdar "Geçen yazdan beri su altında detektör ile su altında değerli eşya araması yapıyorum. Hobimi gerçekleştiriyorum. Genelde düşürülen kaybedilen ziynet eşyaları. Altın gümüş yüzük onun gibi şeyler. Genelde yazın kalabalık oluyor. Sonbahar bu işin tam zamanı. İnsanlar çekildikten sonra bu işin tam yapılacağı zaman. Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Balıkçıların olta kurşunları çok çıkıyor." Dedi.

İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor
İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor

YORUMLAR
500
Kiracı olarak girdiği evi böyle soydu...Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satıp kaçtı Kiracı olarak girdiği evi böyle soydu...Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satıp kaçtı 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spor ile hayata bağlandı 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spor ile hayata bağlandı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
09:05 Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı
08:52 Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
08:49 Ukraynalı gazeteci Makhov'un ölümünü bizzat Zelenski duyurdu: Rusya bunun hesabını verecek
08:46 Korkunç tablo: Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
08:38 Türkiye muhalefeti şampiyonunu arıyor: Yavaş mı, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu?
08:34 Şarkıcı Merve Özbey 6 aylık hamile haliyle sahneye çıktı!
08:33 Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi?
08:29 Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı
08:20 5 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 09:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement