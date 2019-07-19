Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi (2)
1 saat önce
3 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILARAntalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobille sahilde 'drift' yapıp 10 caretta caretta yuvasına zarar veren sürücü ile yanındaki 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:14 Kaynak: DHA
3 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobille sahilde 'drift' yapıp 10 caretta caretta yuvasına zarar veren sürücü ile yanındaki 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi