Son Dakika Haberleri: Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi (2)
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Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi (2)

1 saat önce

3 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILARAntalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobille sahilde 'drift' yapıp 10 caretta caretta yuvasına zarar veren sürücü ile yanındaki 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalandı.

Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi (2), System.String[]

3 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobille sahilde 'drift' yapıp 10 caretta caretta yuvasına zarar veren sürücü ile yanındaki 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:14 Kaynak: DHA
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