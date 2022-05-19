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Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı

Ayakta duramadı, tekerlekli sandalyeye oturttular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bindiği elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Olay, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra sahilde elektrikli scootera binmek istedi. Bir süre elektrikli scooter üzerinde ilerleyen şahıs, daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Şahsın düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.