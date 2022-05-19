Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı

19.05.2022 00:34

Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı Ayakta duramadı, tekerlekli sandalyeye oturttular Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bindiği elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı.

Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı

Ayakta duramadı, tekerlekli sandalyeye oturttular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bindiği elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Olay, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra sahilde elektrikli scootera binmek istedi. Bir süre elektrikli scooter üzerinde ilerleyen şahıs, daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Şahsın düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı
YORUMLAR
500
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sahilde elektrikli scooterdan düşen alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement