Son Dakika Haberleri: Sahilde eşini döven kişiyi böyle darbettiler
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Sahilde eşini döven kişiyi böyle darbettiler

53 dakika önce

ANTALYA'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti.

Sahilde eşini döven kişiyi böyle darbettiler, System.String[]
ANTALYA'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti. Aksoy'un tepkisi üzerine harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.
Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.
Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
Ali Aksoy, Akdeniz, Antalya, Güncel
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