Son Dakika Haberleri: Sahilde gezerken kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Sahilde gezerken kayboldu - Son Dakika

Sahilde gezerken kayboldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakınları ile piknik için gittiği sahilde gezerken kaybolan epilepsi hastası şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Sahilde gezerken kayboldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakınları ile piknik için gittiği sahilde gezerken kaybolan epilepsi hastası şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.


Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), kardeşleri ve akrabaları ile birlikte sahile piknik yapmaya geldi. Yakınlarından ayrılarak gezintiye çıkan Hızal bir anda kayboldu. Hızal'ın geri dönmemesinden şüphelen yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekibi sevk edildi. Ekipler, denizde ve ormanlık alanda Hızal'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor
Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:34:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahilde gezerken kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]