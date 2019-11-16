Sahilde gezerken kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakınları ile piknik için gittiği sahilde gezerken kaybolan epilepsi hastası şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.



Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), kardeşleri ve akrabaları ile birlikte sahile piknik yapmaya geldi. Yakınlarından ayrılarak gezintiye çıkan Hızal bir anda kayboldu. Hızal'ın geri dönmemesinden şüphelen yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekibi sevk edildi. Ekipler, denizde ve ormanlık alanda Hızal'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ